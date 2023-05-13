مصادر حركة "الجهاد الإسلامي" في غزّة لـ"لبنان24": المقاومة الفلسطينية جاهزة لتوسيع عمليات الرد ضدّ الإحتلال والجهود لوساطة تقود نحو التهدئة باءت بالفشل بعد إصرار العدو على مواصلة جرائمه

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