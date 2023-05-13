مصادر حركة "الجهاد الإسلامي" في غزّة لـ"لبنان24": "إسرائيل" تواصلُ إستهداف المدنيين ونؤكد أن مقاتلي الحركة مستمرّون في التصدّي للإعتداءات وسيرى العدو المفاجآت طالما أراد مواصلة عدوانه الغاشم على غزّة

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