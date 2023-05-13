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مصادر حركة "الجهاد الإسلامي" في غزّة لـ"لبنان24": سنبقى موحّدين داخل فلسطين وعلى تل أبيب أن تعي أنّ فوهة النار كبيرة وأيّ استمرار بالتصعيد سينعكسُ ضدّها

Lebanon 24
13-05-2023 | 06:47
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