مصادر حركة "الجهاد الإسلامي" في غزّة لـ"لبنان24": سنبقى موحّدين داخل فلسطين وعلى تل أبيب أن تعي أنّ فوهة النار كبيرة وأيّ استمرار بالتصعيد سينعكسُ ضدّها

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