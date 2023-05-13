حركة "فتح": لا يمكن الصمت على هذا الإستفراد والإستهداف البشع لحركة "الجهاد الإسلامي" وقياداتها ويدنا ستظل ممدودة لكل الأيادي التي تقاتل من أجل فلسطين وحريتها

Lebanon 24