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وسائل إعلام العدو: مروحية عسكرية هبطت في مستشفى سوروكا بمنطقة بئر السبع يرجح أنها تنقل جندياً إسرائيلياً مصاباً

Lebanon 24
13-05-2023 | 09:02
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