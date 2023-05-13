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إعلام اسرائيلي: خلل أصاب تطبيق صافرات الإنذار التابع للجبهة الداخلية الإسرائيلية، وسقطت صواريخ على مناطق دون أن تدوي الصافرات

Lebanon 24
13-05-2023 | 09:21
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