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سرايا القدس: تمكن مجاهدونا بعون الله من استهداف عدة مواقع حساسة للعدو الصهيوني بصواريخ موجهة على الحافة الشرقية لقطاع غزة محققين إصابات مؤكدة وعاد مجاهدونا إلى قواعدهم بسلام

Lebanon 24
13-05-2023 | 10:05
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