سرايا القدس: تمكن مجاهدونا بعون الله من استهداف عدة مواقع حساسة للعدو الصهيوني بصواريخ موجهة على الحافة الشرقية لقطاع غزة محققين إصابات مؤكدة وعاد مجاهدونا إلى قواعدهم بسلام

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