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رئيس الوزراء الفلسطيني: على الأمم المتحدة التدخل الفوري لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق مواطني غزة والضفة

Lebanon 24
13-05-2023 | 10:55
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