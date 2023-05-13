Advertisement

أخبار عاجلة

بعثة الصليب الأحمر بإسرائيل تدعو لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع تدهور الوضع الإنساني في غزة

Lebanon 24
13-05-2023 | 11:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدعم السريع: القائد الثاني عبد الرحيم دقلو بحث هاتفيا مع الصليب الأحمر الأوضاع الإنسانية
lebanon 24
13/05/2023 19:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر لـ"العربية": نناشد بفتح مسارات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بالسودان
lebanon 24
13/05/2023 19:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: مستمرون بدعوة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/05/2023 19:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تعليقا على التطورات في غزة: ندعو الطرفين لاتخاذ تدابير لمنع تصعيد التوتر والعنف (الجزيرة)
lebanon 24
13/05/2023 19:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:35 | 2023-05-13
12:22 | 2023-05-13
12:14 | 2023-05-13
12:10 | 2023-05-13
11:55 | 2023-05-13
11:27 | 2023-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website