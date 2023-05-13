Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: بسبب خطأ في التشخيص الجيش يسقط محلقة إسرائيلية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة

Lebanon 24
13-05-2023 | 13:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الحكومة أمر بتجنيد كل سرايا حرس الحدود في الاحتياط وتجنيد قوات أخرى في الجيش الإسرائيلي (الميادين)
lebanon 24
14/05/2023 01:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان المناطق الحدودية الدخول إلى الملاجئ
lebanon 24
14/05/2023 01:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نحو 500 صاروخ أُطلقت أمس من قطاع غزة باتجاه "إسرائيل"
lebanon 24
14/05/2023 01:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن وسائل إعلام فلسطينية: طائرات إسرائيلية تقصف موقعا وسط قطاع غزة
lebanon 24
14/05/2023 01:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:56 | 2023-05-13
16:49 | 2023-05-13
16:28 | 2023-05-13
16:23 | 2023-05-13
16:07 | 2023-05-13
16:05 | 2023-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website