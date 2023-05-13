31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
سوريا تمدد 3 أشهر إذن استخدام معبرين إضافيين لإدخال مساعدات ما بعد الزلزال
Lebanon 24
13-05-2023
|
13:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضمن مساعدات الزلزال إيران أدخلت أسلحة لسوريا.. هذا ما كشفته "واشنطن بوست"
Lebanon 24
ضمن مساعدات الزلزال إيران أدخلت أسلحة لسوريا.. هذا ما كشفته "واشنطن بوست"
14/05/2023 01:42:42
14/05/2023 01:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كم تحتاج سوريا من المال للتعافي من الزلزال المدمّر؟
Lebanon 24
كم تحتاج سوريا من المال للتعافي من الزلزال المدمّر؟
14/05/2023 01:42:42
14/05/2023 01:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"واشنطن بوست": إيران نفت إدخال أسلحة إلى سوريا عبر المساعدات واعتبرت التقرير غير صحيح
Lebanon 24
"واشنطن بوست": إيران نفت إدخال أسلحة إلى سوريا عبر المساعدات واعتبرت التقرير غير صحيح
14/05/2023 01:42:42
14/05/2023 01:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مصادر استخباراتية: إيران أدخلت أسلحة إلى سوريا ضمن مساعدات للزلزال
Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مصادر استخباراتية: إيران أدخلت أسلحة إلى سوريا ضمن مساعدات للزلزال
14/05/2023 01:42:42
14/05/2023 01:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تخطت المحظور.. لاميتا فرنجية "في البانيو"! (فيديو)
Lebanon 24
تخطت المحظور.. لاميتا فرنجية "في البانيو"! (فيديو)
03:11 | 2023-05-13
13/05/2023 03:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن مصرف لبنان.. إكتشفوا ما الذي حصل بـ"دولاراته" والذهب!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن مصرف لبنان.. إكتشفوا ما الذي حصل بـ"دولاراته" والذهب!
06:30 | 2023-05-13
13/05/2023 06:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنشر صورها مع والدتها السريلانكية.. وجمالهما حديث الجمهور شاهدوا الصور
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنشر صورها مع والدتها السريلانكية.. وجمالهما حديث الجمهور شاهدوا الصور
00:00 | 2023-05-13
13/05/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مفاجئ يطرأ في سوق الدولار.. هذا ما جرى مؤخراً
Lebanon 24
أمرٌ مفاجئ يطرأ في سوق الدولار.. هذا ما جرى مؤخراً
13:12 | 2023-05-13
13/05/2023 01:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوةٌ لـ"توفير الدولار" أثناء تعبئة البنزين.. إكتشفوها الآن
Lebanon 24
خطوةٌ لـ"توفير الدولار" أثناء تعبئة البنزين.. إكتشفوها الآن
03:15 | 2023-05-13
13/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:56 | 2023-05-13
عودة الدوام الحكومي والوزاري يوم الأحد إلى طبيعته في غزة بينما تستأنف المؤسسات التعليمية عملها يوم الاثنين
16:49 | 2023-05-13
"واشنطن بوست" عن وثائق البنتاجون المسربة: زيلينسكي خطط للسيطرة على قرى روسية لكسب النفوذ ضد موسكو
16:28 | 2023-05-13
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بـ"خرق إعلان جدة" باستخدام المدنيين دروعا بشرية
16:23 | 2023-05-13
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: التزمنا بالهدوء مقابل الهدوء وإذا تعرضنا لاعتداء أو تهديد سنفعل ما يلزم لنحمي إسرائيل
16:07 | 2023-05-13
إسرائيل تشكر مصر على وساطة الهدنة بغزة وتقول: الهدوء سيقابله هدوء
16:05 | 2023-05-13
إسرائيل تشكر مصر على وساطة الهدنة بغزة وتقول: الهدوء سيقابله هدوء
فيديو
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
14/05/2023 01:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
14/05/2023 01:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 12 سنة ينقذ نفسه وشقيقه من لص اقتحم منزلهما.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
ابن الـ 12 سنة ينقذ نفسه وشقيقه من لص اقتحم منزلهما.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
02:00 | 2023-05-13
14/05/2023 01:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact