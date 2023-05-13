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"أكسيوس": تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار إلى كل من إسرائيل والجهاد الإسلامي يختلف في صيغته عن المقترح السابق
Lebanon 24
13-05-2023
|
13:30
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