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القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تقترب من الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
13-05-2023 | 13:34
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