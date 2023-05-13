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اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتضمن الالتزام بوقف النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل

Lebanon 24
13-05-2023 | 13:50
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