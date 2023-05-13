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اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي يدخل حيز التنفيذ

Lebanon 24
13-05-2023 | 03:00
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