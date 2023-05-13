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مئات الفلسطينيين يخرجون في مسيرات بمدينة غزة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ (الأناضول)

Lebanon 24
13-05-2023 | 15:38
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