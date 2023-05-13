Advertisement

أخبار عاجلة

إسرائيل تشكر مصر على وساطة الهدنة بغزة وتقول: الهدوء سيقابله هدوء

Lebanon 24
13-05-2023 | 16:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تشكر مصر على وساطة الهدنة بغزة وتقول: الهدوء سيقابله هدوء
lebanon 24
14/05/2023 09:33:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: التزمنا بالهدوء مقابل الهدوء وإذا تعرضنا لاعتداء أو تهديد سنفعل ما يلزم لنحمي إسرائيل
lebanon 24
14/05/2023 09:33:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي لـ "سكاي نيوز": الهـدوء سيقابل بهدوء والهجوم بهجوم
lebanon 24
14/05/2023 09:33:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الهدوء يسود معظم مناطق شرق الخرطوم بعد دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ (العربية)
lebanon 24
14/05/2023 09:33:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:59 | 2023-05-14
01:58 | 2023-05-14
01:07 | 2023-05-14
01:02 | 2023-05-14
01:00 | 2023-05-14
00:56 | 2023-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website