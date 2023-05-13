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عودة الدوام الحكومي والوزاري يوم الأحد إلى طبيعته في غزة بينما تستأنف المؤسسات التعليمية عملها يوم الاثنين

Lebanon 24
13-05-2023 | 16:56
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