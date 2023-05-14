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تحليق للطيران الحربي ودوي انفجار وإطلاق نار في الأحياء الجنوبية لمدينة أم درمان (الجزيرة)
Lebanon 24
14-05-2023
|
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