الراعي: المسؤولون يسمعون أصوات مصالحهم الخاصة على حساب هدم مؤسسات الدولة بدءًا من عدم انتخاب رئيس وصولاً إلى إفقاد المجلس النيابي صلاحية التشريع وحرمان الحكومة من كامل صلاحياتها

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