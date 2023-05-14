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أردوغان: عملية الاقتراع في مناطق الزلزال تسير بشكل جيد وأراقب سير الانتخابات مع المسؤولين حفاظا على ديمقراطيتنا (الجزيرة)

Lebanon 24
14-05-2023 | 05:03
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