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المستشار الألماني: ألمانيا ستقدم حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بـ 2.7 مليار يورو (العربية)

Lebanon 24
14-05-2023 | 05:51
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