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وزير الخارجية الإيراني: المحادثات الأخيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تسير بشكل جيد" (الشرق)

Lebanon 24
14-05-2023 | 06:57
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