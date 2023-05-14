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إسماعيل هنية: الشعب الفلسطيني خاض معركة صمود وتصد للعدو الذي اغتال ثلاثة من قادة سرايا القدس (الجزيرة)
Lebanon 24
14-05-2023
|
07:52
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