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ميشال معوض لـ"الأحد مع ماريو": تعاطوا مع ترشيحي بعجرفة واصرّوا على الاستمرار بمشروع هيمنة ممانعة سياسية ومشروع هيمنة حتى على المسيحيين بفرض مرشح من الممانعة

Lebanon 24
14-05-2023 | 14:43
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