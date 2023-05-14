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أحدث النتائج الانتخابية في تركيا ترجّح الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين أردوغان وكيليتشدار أوغلو (سكاي نيوز)

Lebanon 24
14-05-2023 | 16:24
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