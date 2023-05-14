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الهيئة العليا للانتخابات في تركيا: نسبة الفرز بالنسبة لأصوات الخارج في الانتخابات التركية تبلغ 30.8%

Lebanon 24
14-05-2023 | 18:48
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