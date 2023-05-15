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أخبار عاجلة
البخاري بعد لقائه وزير الخارجية: نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار
Lebanon 24
15-05-2023
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04:16
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