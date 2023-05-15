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سنان أوغان صاحب الترتيب الثالث في الانتخابات التركية: يمكن أن أدعم كيليجدار أوغلو في جولة الإعادة ما لم يتم تقديم تنازلات للحزب المؤيد للأكراد

Lebanon 24
15-05-2023 | 07:01
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