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بريطانيا: لا خطط لدينا لإرسال مقاتلات لأوكرانيا خصوصا أنها تفضل استخدام مقاتلات أميركية

Lebanon 24
15-05-2023 | 07:19
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