"سرايا القدس - كتيبة نابلس": تمكّنا من استهداف قوات الاحتلال وآلياته بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة المساكن الشعبية

Lebanon 24