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بوتين يوقع مرسوما يسهّل منح الجنسية للأجانب الذين تعاقدوا مع الجيش خلال العملية الخاصة

Lebanon 24
15-05-2023 | 07:53
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