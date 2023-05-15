Advertisement

أخبار عاجلة

حركة المرور كثيفة من جسر الرينغ باتجاه تقاطع برج الغزال وصولا الى الحكمة الاشرفية (التحكم المروري)

Lebanon 24
15-05-2023 | 08:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة من نفق "سبيرز" باتجاه تقاطع برج الغزال وصولا الى جادة شارل مالك - الاشرفية (التحكم المروري)
lebanon 24
15/05/2023 18:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من مستديرة المكلس باتجاه رزق الله سن الفيل وصولا الى تقاطع الشفروليه (التحكم المروري)
lebanon 24
15/05/2023 18:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من كورنيش المزرعة باتجاه البربير وصولا الى العدلية (التحكم المروري)
lebanon 24
15/05/2023 18:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة على أوتوستراد البوار باتجاه جونية وصولاً الى زوق مكايل وعلى أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وصولاً إلى أنفاق المطار
lebanon 24
15/05/2023 18:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:55 | 2023-05-15
10:53 | 2023-05-15
10:45 | 2023-05-15
09:17 | 2023-05-15
09:11 | 2023-05-15
08:56 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website