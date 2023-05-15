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رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: تم فرز 100 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد وبلغت نسبة المشاركة 88.92 بالمئة
Lebanon 24
15-05-2023
|
08:56
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