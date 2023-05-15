الرئيس محمود عباس في فعالية للأمم المتحدة في الذكرى الـ75 للنكبة: الأمم المتحدة اتخذت مئات القرارات التي تقرّ بحقوق الشعب الفلسطيني لكن لم ينفذ منها قرار واحد

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