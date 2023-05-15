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وصول وفد سوري رسمي إلى جدة للمشاركة في القمة العربية المقرر إقامتها في الـ19 من أيار الجاري (سانا)

Lebanon 24
15-05-2023 | 11:51
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