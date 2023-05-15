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جنبلاط: المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة مخالفة دستورية ورئيس مجلس الوزراء يُسمّى من خلال الاستشارات الملزمة

Lebanon 24
15-05-2023 | 14:58
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