جنبلاط: الحزب الاشتراكي أول من طرح المخيّمات على الحدود لللاجئيين السوريين ويجب أن نقوم بإحصاء جديد بالتنسيق مع الأمم المتحدة مع مراعاة الأحكام الدولية

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