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الخارجية الإيرانية: نعمل باستمرار على ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز ونرفض الاتهامات الأميركية (الشرق)

Lebanon 24
15-05-2023 | 15:33
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