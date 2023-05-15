جنبلاط: بموضوع الفدرالية لنطبق ونطوّر ما طُرح بالطائف اللامركزية الإدارية الموسّعة ومن يريد الفدرالية يطرحها من منطلق ثقافي أي "حضارتنا غير حضارتكن"

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