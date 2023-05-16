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الجيش الإسرائيلي يعتقل نحو 20 فلسطينيا خلال توغله بعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
16-05-2023
|
01:18
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