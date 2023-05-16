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قائد الجيش الأوكراني: ١٨ صاروخا أطلقت نحو أوكرانيا من بينها ٦ صواريخ كينجال و٩ صواريخ كاليبر وأسقطت جميعها (الجزيرة)

Lebanon 24
16-05-2023 | 02:01
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