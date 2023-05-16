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الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى معالجة أوجه قصور في العملية الانتخابية أشارت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
Lebanon 24
16-05-2023
|
05:31
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