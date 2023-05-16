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رئيس جنوب إفريقيا: تحدثت إلى بوتين وزيلينسكي وأبدى الطرفان استعدادا لاستقبال بعثة من زعماء أفارقة لبحث خطة سلام محتملة لحل الصراع

Lebanon 24
16-05-2023 | 07:06
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