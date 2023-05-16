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"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام ليبية: مجلس النواب يصوت بالإجماع على حجب الثقة عن فتحي باشاغا وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير أعمال الحكومة

Lebanon 24
16-05-2023 | 08:08
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