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مصدر رسمي للـ"أم تي في": الخارجية اللبنانية تلقت رسالة تلوّح بعقوبات من الاتحاد الأوروبي على من يتغيّب عن الجلسات الانتخابية

Lebanon 24
16-05-2023 | 09:44
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