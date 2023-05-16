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الإمارات تدين تعرض كل من مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت والسفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
16-05-2023 | 11:22
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