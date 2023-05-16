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زعيم طالبان يعين مولوي عبد الكبير رئيسا جديدا للوزراء بدلا لـ ملا آخوند (العربية)

Lebanon 24
16-05-2023 | 15:03
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