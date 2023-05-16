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وزير الدفاع الأميركي: نجاح روسيا في أوكرانيا سيشجع الصين على غزو تايوان ويدفع دولا أخرى للإقدام على أمر مماثل
Lebanon 24
16-05-2023
|
15:31
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