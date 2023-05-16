Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس بايدن متفائل بأن هناك حلا لاتفاقية الميزانية رغم وجود مجموعة من القضايا الصعبة التي يجب العمل معها

Lebanon 24
16-05-2023 | 17:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجموعة فاغنر يقول إنه سيسلم المواقع التي يسيطر عليها في باخموت إلى قوات الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/05/2023 01:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: الموقف العملياتي مستقر لحد كبير وهناك خروقات لقوات الدعم السريع التي تحاول حشد قواتها
lebanon 24
17/05/2023 01:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات: نعمل مع الرئيس الأسد على تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/05/2023 01:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي جو بايدن يبدي تفاؤله عقب محادثات مع قادة الجمهوريين بشأن سقف الدين
lebanon 24
17/05/2023 01:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2023-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:42 | 2023-05-16
17:38 | 2023-05-16
17:11 | 2023-05-16
17:10 | 2023-05-16
17:09 | 2023-05-16
17:03 | 2023-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website